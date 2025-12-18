KT·카카오·대구 고교 폭파 협박 게시물 동일인 여부 수사

이미지 확대 폭발물 설치 의심 신고 접수된 카카오 사옥 지난 15일 경기 성남시 분당구 카카오 판교아지트 건물에 폭파 협박이 있었다는 사측의 신고가 접수돼 경찰과 군이 수색에 나섰다. 카카오는 만일의 상황에 대비해 전 직원을 재택근무로 전환토록 했다. 연합뉴스

삼성전자와 KT·네이버·카카오 사옥에 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 잇따른 가운데 일부 게시물 작성자가 대구의 한 고교에 폭발물을 설치했다는 협박 메일을 보낸 이와 동일인으로 추정돼 경찰이 수사에 나섰다.18일 대구경찰청 등에 따르면 이날 오전 10시 50분쯤 “분당 KT 사옥에 사제 폭탄 40개를 설치했다는 협박글이 올라왔다”는 112 신고가 접수됐다. 자신을 대구 지역의 모 고교 자퇴생 A군이라고 밝힌 작성자는 지난 17일 오후 8시 20분께 ‘온라인 간편 가입신청’ 과정에서 이 같은 폭발물 설치 협박 게시물을 남겼으며 이튿날 KT 측이 발견해 신고했다.지난 15일에도 누군가 A군 명의로 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 카카오 사옥에 폭발물을 설치했고 회사 고위 관계자를 살해하겠다는 협박과 함께 금품을 요구하는 게시물을 올리기도 했다.폭파 협박 신고가 잇따르면서 해당 회사들은 사옥 내외부 순찰을 강화하고 출입을 통제하거나 재택근무로 전환하는 등 피해가 커지고 있다.지난달 9일과 이달 9일에는 A군이 자퇴한 고교에도 비슷한 내용의 폭파 협박 이메일이 수신돼 경찰이 경찰특공대가 출동하고 학생들이 귀가하는 소동이 벌어졌다. 다만, A군은 경찰 조사에서 “계정을 도용당했다”며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.다만, 경찰은 지난 17일 오후 카카오 판교 사옥 폭파 협박 게시물을 작성한 인물이 앞선 협박 글 작성자와 다른 사람인 것으로 확인했다.경찰 관계자는 “자신의 이름을 드러내고 협박 메일을 보내는 경우는 극히 드물다”면서 “사건 용의자가 한 명일 수도 있고, 다수 인물일 수도 있는 만큼 A군을 상대로 한 조사도 이어가는 등 다양한 가능성을 열어두고 게시물·메일 작성자를 추적하고 있다”고 말했다.대구 민경석 기자