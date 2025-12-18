속초 공공산후조리원 개원…이용료 최대 70% 감면

이미지 확대 이병선(오른쪽 두번째) 강원 속초시장이 18일 개원한 공공산후조리원 내부 시설을 둘러보고 있다. 속초시 제공

이미지 확대 강원 속초시 공공산후조리원 내부. 속초시 제공

강원 속초시 공공산후조리원이 18일 개원했다.공공산후조리원은 오는 23일까지 이용 신청을 받아 다음 달 1일부터 운영에 들어간다. 신청자가 많으면 추첨을 통해 이용자를 선발한다.공공산후조리원은 산모실 10개 실과 신생아실, 모유수유실, 프로그램실, 건강관리실로 구성됐다. 산모가 불편 없이 이용할 수 있도록 설계해 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증을 받았다.속초에 5개월 이상 주민등록을 두고 있는 산모는 이용료를 50%까지 감면받는다. 속초의료원 분만산부인과에서 출산하면 감면율이 60%까지 늘어난다. 국가유공자 본인과 유족, 취약계층, 다문화가족에게는 최대 70%를 감면해 준다.이병선 속초시장은 “전문성 있는 운영을 통해 시민들이 신뢰할 수 있는 산후 돌봄 서비스를 제공하겠다”고 말했다.속초 김정호 기자