하늘 위 레이저로 ‘산림 재앙’ 잡는다… 임업진흥원, 헬기 라이다 예찰 도입

이미지 확대 헬기 라이다 분석 사진

산림청 산하 한국임업진흥원이 소나무재선충병 예찰의 효율을 극대화하기 위해 ‘헬기 라이다(LiDAR) 예찰’을 시범 도입한다고 18일 밝혔다. 기존 드론 예찰의 면적 제한을 보완해 광범위한 산림 지역을 더 빠르고 정밀하게 감시한다는 취지다.이번에 도입된 ‘라이다 예찰’은 헬기에 정밀 장비를 장착해 지상으로 레이저 펄스를 발사하는 방식이다. 레이저가 나뭇가지 층을 통과해 되돌아오는 신호를 분석하면 산림의 입체 구조를 3D 데이터로 구현할 수 있다. 이를 통해 나무의 높이와 구조는 물론, 육안이나 일반 영상으로는 확인하기 어려운 산림 내부의 고사목 분포 현황까지 수치로 정확히 파악할 수 있는 것이 강점이다.그동안 주력으로 활용된 드론은 정밀도는 높지만 한 번에 조사할 수 있는 면적이 좁아 대규모 산림을 살피기엔 시간과 비용 부담이 컸다. 진흥원은 헬기의 기동성을 활용해 고사목 분포 반경 5km 지역을 단기간에 훑고, 레이저 반사 강도를 분석해 의심 지역을 빠르게 추려낼 계획이다.진흥원은 이번 시범 조사 데이터를 기존 드론 영상과 비교 분석해 지형별 최적화된 예찰 모델을 정립할 방침이다. 김용훈 남부조사실장은 “이번 시범 적용은 대규모 산림 예찰의 새로운 기술적 가능성을 확인하는 단계”라며 “축적된 데이터를 바탕으로 더욱 과학적이고 체계적인 방제 시스템을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.주현진 기자