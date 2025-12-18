HJ중공업, 해군 신형 고속정 4척 건조 3125억원에 수주

HJ중공업은 해군의 신형 고속정인 검독수리-B Batch-II 13~16번 함 4척을 건조하는 계약을 방위사업청과 체결했다고 18일 밝혔다. 수주 금액은 총 3125억원이다.
이번 계약에 따라 HJ중공업은 검독수리-B Batch-II 사업에서 지금까지 발주된 16척을 모두 수주하게 됐다. 앞서 신형 고속정 1단계 사업(검독수리-B Batch-I)을 통해 발주한 16척도 모두 HJ중공업이 건조, 인도했다.
신형 고속정은 연안 방어에 최적화된 전투 능력을 갖추고 영해 사수 임무를 수행하는 해군의 최신예 함정이다. 이번 검독수리-B Batch-II 사업을 통해 건조하는 함정은 Batch-I 사업 함정과 비교해 30여 건의 성능 개선 등을 반영해 함정 운용의 편의성, 거주성을 향상했다.
또 워터제트 추진기를 적용해 수심이 낮은 해역에서도 작전 수행이 가능하다. 최첨단 전투체계와 대 유도탄 기만 체계, 전자전장비 등을 탑재해 기존 고속정보다 화력이 강화고, 생존성도 크게 향상됐다. 이 때문에 NLL 수호의 핵심으로 통한다.
HJ중공업은 그동안 첨단 함정 건조, 독도함 및 유도탄 고속함 성능개량사업 등 선박 건조부터 유지·보수·정비(MRO) 사업까지 수행해왔다. 함정의 생애주기에 걸친 모든 사업을 수행할 수 있는 방위산업체로 평가되면서 지난 15일에는 국내 중형조선사 최초로 미 해군과 군수지원함 정비 계약을 체결해 해외 MRO 시장에도 본격적으로 진출했다.
HJ중공업 관계자는 “연안 방어 최일선 전력인 신형 고속정 건조 임무를 완벽히 수행해 국가 해상 방위력 증강에 일익을 담당하겠다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
HJ중공업이 새로 체결한 검독수리-B 계약의 수주 금액은?