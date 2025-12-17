“강화군 공무원인데”…인천서도 공무원 사칭 피해 신고

이미지 확대 농업기술센터 공무원 명의를 도용한 가짜 명함. 제주도 제공

전국적으로 공무원 등을 사칭해 허위 계약을 유도하는 사건이 잇따르는 가운데, 인천에서도 피해 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.17일 경찰에 따르면 최근 강화군 공무원을 사칭한 이로부터 금전적 피해를 봤다는 신고가 3건 접수됐다.신고는 소화기 판매업체, 광고 대행업체 등 3개 업체가 총 6500만원의 피해를 봤다는 내용이다.허위 계약을 유도한 이는 강화군 특정 부서의 주무관인 것처럼 위조한 명함을 업체에 보낸 후 물품을 받고 대금을 주지 않는 등의 수법을 동원한 것으로 파악됐다.앞서 충남에서는 교육청과 교직원을 사칭해 ‘대리 구매’를 유도한 사건이, 제주에서는 농업기술센터 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사건이 각각 발생하는 등 전국적으로 이같은 피해 사례가 늘고 있다.강남주 기자