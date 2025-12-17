제주도 주민참여예산, 행안부 평가 ‘최우수상’ 수상

이미지 확대 제주도는 지난 16일 세종청사 대강당에서 열린 ‘2025년 대한민국 지방재정대상’시상식에서 주민참여예산 분야 ‘최우수상’을 받고 인센티브로 5000만원을 확보했다. 제주도 제공

제주도는 지난 16일 세종청사 대강당에서 열린 행정안전부 주관 ‘2025년 대한민국 지방재정대상’에서 주민참여예산 분야 최우수상을 수상하며 2년 연속 수상의 성과를 거뒀다고 17일 밝혔다.제주도는 투명성·민주성 강화와 주민의견 수렴·환류 체계 내실화에서 높은 평가를 받아 재정 인센티브 5000만원을 확보했다. 지난해 우수상에 이어 올해 최우수상을 받으며 제도 운영의 우수성을 다시 한 번 인정받았다.도는 주민참여예산위원 구성 시 사회적 약자를 우선 선발하고, 유니버설 디자인 적용과 소외계층 대상 사업을 장려하는 등 참여의 폭을 넓혔다. 또한 사업 집행 점검과 사후 평가 과정에 주민 참여를 확대하고, 미집행·집행부진 사업에 페널티를 적용해 책임성과 집행률을 높였다.제주도는 내년에도 주민참여 확대를 위한 교육과 홍보를 강화할 계획이다. 양기철 도 기획조정실장은 “도민의 참여와 관심이 만든 성과”라며 “주민 의견이 정책에 실질적으로 반영되도록 노력하겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자