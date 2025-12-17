“문선명 ‘국제평화고속도로’ 구상… 해저터널은  통일교 교리상 과업”

해저터널 집착하는 이유는

세계평화통일가정연합(통일교)이 ‘한일 해저터널’ 사업에 사활을 건 배경에는 단순한 프로젝트가 아닌 교리상 반드시 완수해야 할 과업이라는 인식이 자리하고 있다. 한일 해저터널 구상을 처음 제시한 인물이 통일교 창시자인 문선명 총재이기 때문이다.16일 서울신문 취재를 종합하면 문 총재는 지난 1981년 처음으로 ‘국제평화고속도로’ 구상을 제안했고, 그 기점을 한일 해저터널로 잡았다. 국제평화고속도로는 지구촌 단절 구간을 육로로 잇고 국가 간 교통망을 연결하는 구상이다. 이를 구체화하기 위해 통일교는 세계피스로드재단(WPRF)을 설립해 사업을 추진하고 있다.현재 세계피스로드재단은 일본 사가현 가라쓰와 한국의 부산을 잇는 한일 해저터널 사업을 추진 중이다. 재단 산하 한일터널포럼 등을 통해 해저터널 사업의 필요성을 지속적으로 강조하고 있다.문 총재가 한국을 ‘아버지의 나라’, 일본을 ‘어머니의 나라’라고 규정한 점도 해저터널 추진 논리에 영향을 미쳤다. 부부가 하나로 결합해야 한다는 통일교 교리에 따라 갈라진 한국과 일본이 해저터널을 통해 물리적으로 연결돼야 한다는 인식이 통일교 내부에 자리잡고 있다.특히 부산은 통일교의 발원지다. 부산역사문화대전에는 1951년 부산으로 피난 온 문 총재가 동구 범일동에 토담집을 짓고 정착해 통일교 교리서 ‘원리강본’의 모태인 ‘원리원본’을 집필했다고 기록돼 있다. 주변 수정산에는 문 총재가 기도를 올렸다는 ‘눈물의 바위’가 있다. 통일교는 이곳을 본성지라 부른다.다만 지역 내 통일교 교세는 강하지 않다는 분석이 나온다. 월간 ‘현대종교’ 이사장인 탁지일 부산장신대 신학과 교수는 “부산 지역 거점을 돌아봤지만 다른 지역보다 사정이 열악해 상징적인 의미만 남아있는 상태”라고 말했다.부산 지역 정치권 관계자는 “터널과 직접 연관이 있는 부산에서 먼저 의제로 채택돼야 국가적 논의가 가능하다는 점을 감안해 통일교가 부산에서 여러 활동을 한 것”이라고 말했다.실제 한일 해저터널이 추진될지는 미지수다. 총 길이가 210~230㎞로 영국-프랑스 터널(50㎞)의 4배 이상이다. 사업비도 약 10조엔(95조원)에 달해 경제성을 담보하기 어렵다.서울 하종민·부산 정철욱 기자