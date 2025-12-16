사회 [포토] 눈옷 입은 한계령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/16/20251216800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-16 14:54 입력 2025-12-16 14:54 1/ 8 이미지 확대 겨울옷으로 갈아입은 한계령16일 강원 인제군 북면 한계령 일원이 흰 눈으로 뒤덮여 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 눈 이불 덮은 점봉산16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 대설이 만든 겨울 풍경화16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 겨울옷으로 갈아입은 한계령16일 강원 인제군 북면 한계령 일원이 흰 눈으로 뒤덮여 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 대설이 만든 겨울 풍경화16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 인제 점봉산 설경16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 눈 이불 덮은 점봉산16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 이미지 확대 눈 이불 덮은 점봉산16일 강원 인제군 기린면 점봉산 자락이 흰 눈으로 뒤덮여 멋진 설경을 연출하고 있다. 2025.12.16 인제군 제공 16일 강원 인제군 북면 한계령 일원이 흰 눈으로 뒤덮여 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한계령 일원이 뒤덮인 것은 무엇인가? 흰 눈 빙판