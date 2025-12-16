‘돌아와요 부산항에’ 등 13건 신규 지정…부산미래유산 100건 돌파

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 올해 ‘부산미래유산’에 13건을 추가로 선정해 총 100건을 넘어섰다고 16일 밝혔다.부산미래유산은 근현대 부산을 배경으로 한 사건, 인물, 이야기가 담긴 유·무형 유산이다. 시는 2019년부터 부산만의 특색을 지니고, 미래 세대에 남길 가치가 있는 유산을 부산미래유산으로 지정해왔다.올해는 새롭게 선정한 부산미래유산은 총 13건으로, 가요 ‘돌아와요 부산항에’, 부산중부교회 등이다. 돌아와요 부산항에는 가수 조용필이 부른 노래로 동백섬과, 오륙도 등이 등장해 향토성을 담고 있으며, 지역 연고 프로야구 팀인 롯데 자이언츠의 응원가로도 쓴다. 보수동 책방골목에 있는 부산중부교회는 1970~1980년대 민주화 운동을 추진한 양서협동조합이 시작된 곳이다. 이와 함께 6·25 전쟁 때 의료지원단을 파견한 국가의 희생정신을 기리는 ‘6·25전쟁의료지원기념비’도 선정됐다.시는 연구용역, 시민공모 등을 통해 역사, 도시, 생활문화, 산업 문화예술 5개 분야에서 부산미래유산 예비후보 64건을 선정하고, 미래유산보존위원회 심의 등을 거쳐 부산미래유산 13건을 새로 선정했다.이번에 선정한 부산미래유산은 홈페이지에 공지하고, 표식 설치와 홍보영상 제작, 답사 프로그램 운영 등을 통해 시민에게 가치를 알릴 예정이다.13건 추가 지정으로 부산미래유산은 총 108건이 됐다. 지금까지 선정한 유산은 시민의 희생정신이 담긴 우장춘 유적과 충혼탑, 문화예술과 낭만이 담긴 보수동 책방골목, 영도 옛 도선터 물양장, 산업 발전의 흔적과 현장이 남아있는 부전동 공구골목과 F1963, 피란역사 담긴 동항성당과 안창마을 등이다.부산시 관계자는 “부산에 대한 시민의 애정, 부산만의 이야기를 보존하고자 하는 노력이 반영돼 부산미래유산이 100건을 넘어섰다. 앞으로도 미래세대와 부산을 방문하는 관광객과 부산미래유산의 가치를 공유하고, 부산미래유산이 또 하나의 도시 브랜드가 될 수 있게 하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자