경찰, 방미심위 압수수색…류희림 민원 사주 의혹 수사

이미지 확대 16일 서울 양천구 방송통신미디어심의위원회에서 직원들이 출입하고 있다. 뉴스1

경찰이 류희림 전 방송통신심의위원장의 ‘민원 사주’ 의혹과 관련해 방송통신미디어심의위원회를 압수수색했다.16일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 서울 양천구에 있는 방송통신미디어심의위원회를 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 경찰이 방미심위에 대해 강제수사에 나선 건 이번이 처음이다. 압수수색 대상에는 류 전 위원장이 사용하던 위원장실과 부속실, 민원팀 서버 등이 포함된 것으로 알려졌다.류 전 위원장은 2023년 9월 자신의 가족과 지인에게 뉴스타파 보도에 대한 심의 민원을 제기하게 한 뒤 이를 토대로 심의를 지시했다는 의혹을 받는다. 당시 해당 보도는 과징금을 부과받았다. 경찰은 이 사건을 업무방해 혐의 등을 적용해 수사 중이다. 해당 의혹은 앞서 한 차례 무혐의 처분됐다가 지난 9월 검찰의 재수사 요구로 수사가 재개됐다.손지연 기자