‘근로자 4명 숨진 광주 도서관’ 붕괴 현장…합동 감식 착수

4명 숨진 광주대표도서관 붕괴 현장 합동 감식 시작

시공사 시공 불량·감독 태만·설계 결함 등 종합 분석

광주경찰청 수사본부, 사고원인·책임소재 규명 착수

이미지 확대 4명의 사망자가 발생한 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 16일 수사기관 합동 감식반이 현장 감식을 진행하고 있다. (연합뉴스 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

근로자 4명이 목숨을 잃은 광주대표도서관 붕괴 사고의 원인과 책임 소재를 규명하기 위한 관계기관 합동 현장감식이 16일 시작됐다.광주경찰청은 이날 오후 2시 30분부터 광주광역시 서구 치평동 사고 현장에서 국립과학수사연구원·고용노동부·한국산업안전보건공단 등 관계기관과 합동 현장감식에 착수했다.이날 감식에는 구조안전기술사, 건축공학가 등 민간 분야 전문가를 포함해 모두 30여 명이 참여했다.경찰 수사본부는 콘크리트 타설 당일 철골 구조물이 붕괴하면서 발생한 이번 사고의 직접적인 원인을 우선 규명할 방침이다. 수사본부는 철골 접합부 부실시공 가능성 등 사고 초기에 전문가 집단을 중심으로 제기됐던 의혹을 우선 살핀다.수사본부는 설계안대로 자재 사용과 시공이 이뤄졌는지, 공정마다 감리단이 제대로 관리·감독을 했는지 등 작업 현장의 이력도 점검한다.이번 공사에 적용한 공법이 사고의 시발점이었다는 지적에 대해서도 현장 감식 이후 정밀 분석 과정을 거칠 예정이다. 광주대표도서관은 길이가 168ｍ에 달하는 대형 건축물로, 국제 설계 공모를 통해 채택한 독특한 디자인 설계를 구현하고자 특정 공법을 적용했다.이 공법은 철강 기둥과 기둥 사이의 간격이 48ｍ에 달하는 구조물을 3개 연속 연결하면서 ‘특허 보유’를 이유로 보조 지지대를 사용하지 않았다. 붕괴가 일어난 구간은 길게 이어진 구조물의 중간이었다.경찰은 감식에 참여한 기관과 전문가들이 제시하는 의견을 취합해 시공 불량, 감독 태만, 설계 결함 등 과실이 드러나면 관련 책임자를 형사 처분할 예정이다.분야별로 업무상 과실치사 등 혐의는 경찰이, 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 등 위반 여부는 광주지방고용노동청이 담당한다.광주경찰청 수사본부 관계자는 “오늘 감식을 통해서 붕괴의 원인, 더 나아가 전체적인 설계와 시공에 문제가 없었는지 전반적으로 정밀하게 살펴보도록 하겠다”고 밝혔다.임형주 기자