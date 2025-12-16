광주은행, 정일선 부행장 차기 행장 단독 추천…17일 최종 확정

이미지 확대 정일선 광주은행 부행장.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주은행은 정일선 부행장을 제15대 광주은행장 후보로 단독 추천했다고 16일 밝혔다.광주은행 임원추천위원회는 15일 오전 회의를 열어 정 부행장을 차기 은행장 후보로 선정했으며, 정 부행장은 오는 17일 이사회와 주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이다.정일선 부행장은 1968년 강진 출신으로, 1995년 광주은행에 입행한 이래 30년 가까이 근무하며 영업, 여신, 인사 등 핵심 부서를 두루 거쳤다. 그는 여신 심사관리 및 영업 부문에서 전문성을 쌓았으며, 특히 2021년 인사지원부장을 맡아 조직 운영과 인사 제도 전반을 총괄하는 등 관리 역량도 입증했다. 2023년 부행장보, 2024년 부행장으로 승진한 정 부행장은 은행 내부로부터 업무 전반에 대한 높은 이해도와 리더십 및 조직 관리 역량을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 현재 그는 영업전략본부 부행장으로서 영업 조직 전반을 총괄하고 있다.정 부행장이 행장으로 최종 선임될 경우, 광주은행은 제13대 송종욱 행장과 제14대 고병일 행장에 이어 세 번째 내부 출신 행장을 배출하게 된다.한편, 차기 행장 후보로 거론됐던 고병일 현 행장은 고사 의사를 전달하며 용퇴를 결정했다.은행 안팎에서는 고 행장이 내부 인사가 차기 행장에 오를 수 있도록 경쟁 구도를 펼친 뒤 최종 단계에서 물러남으로써 후배들에게 길을 터주기 위한 결단을 내린 것으로 전해졌다. 이는 조직의 안정과 내부 승계를 동시에 고려한 판단으로, 선의의 경쟁을 통해 자연스러운 세대교체를 이끌었다는 평가를 받는다.고 행장은 2023년 1월 취임 이후 재임 기간 동안 지역 기반의 상생 경영을 강화한 것으로 평가받는다. 취임 직후 최대 현안이던 광주시 금고를 지켜냈으며, 토스뱅크와의 협업으로 금융권 최초의 공동대출 상품을 선보이며 사업 영역 확장에 기여했다. 특히, 본점 중심의 보수적인 영업 구조에서 벗어나 전략적 자산 운용에 집중한 결과 2024년 사상 최대 수준의 순이익을 기록하는 등 질적 성장을 이끌었다.광주 서미애 기자