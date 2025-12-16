부산 다대포 해상서 낚시어선 갯바위에 충돌…6명 부상

이미지 확대 16일 오전 5시 5분쯤 부산 사하구 다대포 해상에서 갯바위와 충돌해 뱃머리가 파손된 낚시어선. 부산해경 제공

부산 다대포 해상에서 낚시어선이 갯바위를 들이받으면서 6명이 다치는 사고가 일어났다.16일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 5시 5분쯤 사하구 다대포 해상에서 8명이 승선한 9.77t급 낚시어선에 갯바위에 충돌했다.이 사고로 선장 A씨(60대 남성)와 승객 5명이 코 골절, 타박상, 두통 등 부상을 당했다. 이 중 부상 정도가 심한 4명은 병원으로 이송됐다.해경은 A씨로부터 신고를 접수하고 경비함정과 연안구조정, 중앙해양특수구조단을 현장으로 출동시켜 인명 구조와 사고 수십에 나섰다.A호는 뱃머리가 파손됐지만 배수 펌프를 가동한 덕분에 침몰 우려는 없는 상태였으며, 이날 오전 5시 18분쯤 성창항에 자력 입항했다.이날 사고는 낚시어선이 갯바위에 승객들을 내려주려고 접근하다 일어난 것으로 알려졌다. A씨가 음주 운항을 하지는 않은 것으로 조사됐다.해경은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.부산 정철욱 기자