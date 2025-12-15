사회 [포토] 해안침식으로 사라진 연곡해변 백사장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/15/20251215800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-15 16:41 입력 2025-12-15 16:41 1/ 5 이미지 확대 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 2025.12.15 연합뉴스 이미지 확대 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 2025.12.15 연합뉴스 이미지 확대 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 2025.12.15 연합뉴스 이미지 확대 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 2025.12.15 연합뉴스 이미지 확대 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 2025.12.15 연합뉴스 15일 강원 강릉시 연곡해변의 백사장이 해안침식으로 몸살을 앓고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 연곡해변 백사장에 발생한 현상은 무엇인가? 해안침식 해안퇴적