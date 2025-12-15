[포토] 해안침식으로 사라진 연곡해변 백사장

‘쌍둥이 아빠 사망’ 가해자 가족 “우리도 불쌍해”…“이 인간” 혐오에 하소연

“판빙빙처럼 해주세요” 성형수술에 16억원 쓴 여성…반전 결말

“내년 1월 모든 시민에 30만원씩 드립니다”…화제인 ‘이 지역’ 어디?

최신 기사 2025.12.02. 선박 충돌·다수 사상·화재 문제없다… 복합 재난에도 ‘준비된 대한민국’

최신 기사 2025.08.11. “아들아, 조선을 위한 투사가 돼라”… 피 끓어오르게 한 윤봉길의 편지

편지에 담긴 좌절과 희망을 다시...

최신 기사 2025.12.12. “청년의 안정적 정착, 지역 변화의 마중물… 지자체·정부·기업·대학도 힘 합쳐야”

청년, 지역의 내일을 만들다

최신 기사 2025.09.29. “스스로 판단하는 ‘피지컬 AI’… 산업용 로봇과 융합 필요”

최신 기사 2025.06.27. 전문가 “마약 중독도 질병… 회복 중심 제도·인프라 확충이 열쇠”

중독의 끝에서, 다시 삶을 잇다

최신 기사 2025.12.12. 곽규택의 꺼지지 않는 마이크…‘극한 법사위’가 단련한 파이터

최신 기사 2024.11.08. 걷다 보니 가을로 물들었고 멈춰서 보니 왕의 곁이었다

최신 기사 2025.10.06. “부자 ‘삥’ 뜯자” 골프장 연인 강도단…평화로운 한 가정의 아내 납치 살해됐다

최신 기사 2025.06.16. “사회 전체가 ‘육아 비용’ 부담… 공적 지원이 당연한 사회 돼야”

최신 기사 2025.07.02. 탁월한 기획·소통으로 계파 상관없이 중용… 李대통령 “제 깐부입니다”

최신 기사 2025.04.23. ‘도파민 저수지’에 가짜뉴스 범람… 저작권 눈감은 조회수 장사

최신 기사 2025.12.15. 트럼프가 기뻐하니 얼떨떨… 가문의 영광이죠

최신 기사 2025.09.19. 무대 넓히고, 객석 재배치… 관객·문화 품는 ‘우리 동네 공연장’

최신 기사 2025.11.22. “서해 보면 알 것” vs “이간질하지 말라”…미중 신경전으로 번진 韓핵추진 잠수함

최신 기사 2025.08.21. “한계를 넘으려는 인간… 그 고군분투에서 멋진 게 나온다”

최신 기사 2025.08.26. 씨네큐브 25주년 기념작 ‘극장의 시간들’, 부산국제영화제에서 월드 프리미어

최신 기사 2025.02.24. 너도나도 ‘카톡 공보방’ 여는 與… 선거용 길닦기냐, 각자도생이냐

최신 기사 2025.11.22. 학원에서 자정까지?…“사교육비 폭증” vs “서울만 차별”

숲은 희망이다

최신 기사 2025.10.17. B급정서와 밀덕력으로 가득찬 고품질 만화책이라니

최신 기사 2025.03.28. 깨어나라, 나의 라이딩 본능… 달려 보자, 자전거 성지 ‘천호’

최신 기사 2025.11.21. 미술 작품 감상도 동네에서…인상파 명작부터 청년 작품까지

최신 기사 2025.12.15. 기술 잘 아는 사람이 디지털 문제에 더 걱정한다

최신 기사 2025.12.12. 행여 전해지지 못할까… 선비들의 진심 꾹꾹 눌러 담은 낭만 편지

최신 기사 2025.01.04. “처음이니까 괜찮아”, 부모도 아이도 ‘슬기로운 1학년’

최신 기사 2025.12.05. 품고, 내려놓고… 묵상을 위한 ‘콘크리트 상자’

마음의 쉼자리 - 종교와 공간

최신 기사 2025.02.05. 부족한 예산·옥죄는 규제… 한국, 공허한 ‘AI 3대 강국’의 꿈

딥시크 충격 AI전쟁 어디로 가나

최신 기사 2025.12.16. 사람과 가깝게 지낸 곰들 순하게 진화한다

최신 기사 2025.09.21. 하다하다 속옷 바람 여배우까지… 연예인 ‘공항 패션’, 왜 민폐인가

최신 기사 2025.12.03. AI 데이터센터 확장 붐… ‘전력·물’ 지역 갈등도 커진다

최신 기사 2025.05.08. “이주민 인력 정책 ‘노동허가제’로 바꾸고, 비자 완화해 정착 유도”

거버넌스 바꿔야 기업·주주가 산다

최신 기사 2025.02.01. 사랑하라, 한번도 상처받지 않은 것 처럼… 나를 잃고 나는 걸었네

최신 기사 2025.08.14. 스마트팜 기술 표준화해야 농업이 산다

K 스마트팜, FTA 파고를 넘다

최신 기사 2025.08.21. 맞아도 쉬쉬하는 체육계 폭력… “성적 지상주의 뿌리 뽑아야”

2030 새 대통령에게 바란다

최신 기사 2025.06.19. “가상자산, 선택 아닌 필수… 제도화는 ‘언제’ 아닌 ‘어떻게’의 문제”

최신 기사 2025.12.03. “응원봉·K팝이 바꾼 집회… 정치 역할 못 하면 광장은 언제든 열릴 것”

[데스크 시각] 김 부장과 K디스토피아 / 이은주 문화체육부 차장

[의정광장] AI 시대 지방의회, 윤리가 중요하다 / 김성준 서울시의회 의원

[공직자의 창] 지방분권 가치, 공공조달 새판 짜는 개혁의 길 / 백승보 조달청장

[이세라의 브랜드 앤 아트] 도심 속 비밀의 정원, 반클리프 아펠 / 이세라 아츠인유 대표·작가·방송인

[길섶에서] 폐교의 부활 / 이종락 상임고문

[씨줄날줄] 연명의료 결정권에도 지역 차별 / 전경하 논설위원

[세종로의 아침] 돔 아저씨의 큰 그림 / 박성국 문화체육부 차장

[최광숙의 Inside] “법률·의료 등 공공데이터는 AI 산업 마중물…전면 개방해야” / 최광숙 대기자

[서울광장] 말라카와 해양 교류사의 오해 / 서동철 논설위원

