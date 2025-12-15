4명 숨진 ‘광주 도서관’ 시공사, 5년 전에도 아파트 공사장서 사망 사고

광주대표도서관 붕괴 사고 시공사, 5년 전에도 사망사고

이미지 확대 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 구조대원들이 현장을 둘러 보고 있다. (광주소방본부 제공)

건설 노동자 4명이 숨진 ‘광주대표도서관’ 신축 공사 시공사가 맡은 경기도 김포 공사 현장에서 5년 전에도 사망 사고가 발생한 사실이 드러났다.15일 고용노동부의 ‘2021년 산업재해발생건수 공표’와 ‘건설공사 안전관리 종합정보망’에 따르면 2020년 2월 27일 구일종합건설과 남해종합건설이 원청으로 나선 경기 김포시의 한 아파트 공사 현장에서 노동자 1명이 9m 아래로 떨어져 숨졌다.사고 당시 사망자는 3층 높이 외벽에서 낙하물 방지망을 수정하는 작업 중 안전고리가 풀리며 사고를 당한 것으로 알려졌다.당시 고용노동부는 고소 작업 노동자의 안전 조치 여부 확인과 후속 조치를 하라며 재발 방지 대책을 요구했다.앞서 11일 오후 1시 58분쯤 구일종합건설이 시공을 맡은 광주시 서구 치평동 광주대표도서관 공사 현장에서 옥상 콘크리트 타설 중 붕괴 사고가 일어나 지하 1층~지상 1층에서 작업하던 하청 노동자 4명이 매몰돼 숨졌다.당초 시공은 홍진건설과 구일종합건설이 공동으로 맡았으나 홍진건설이 올해 6월 자금난으로 시공을 포기하면서 9월부터 구일종합건설이 단독 시공했다.임형주 기자