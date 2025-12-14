부산 노후 경로당에 열회수형 환기장치 설치

이미지 확대 열회수형 환기장치가 설치된 금곡3단지경로당. 부산시 제공

부산시는 노후 노유자 시설 그린리모델링 시범사업으로 노후 경로당 4곳에 열회수형 환기장치 5대를 설치했다고 14일 밝혔다.노유자 시설은 노인과 유아가 필요로 하는 다양한 복지서비스를 제공하는 시설로 경로당, 양로원, 요양원, 유치원, 어린이집 등이 있다.이번 사업은 시와 대한기계설비건설협회 부산시회가 건축물의 에너지 절감을 위해 민관협업으로 진행했다.열회수형 환기장치는 실내 오염 공기를 외부로 배출하면서, 배출되는 공기의 열을 유입되는 공기에 전달해 에너지를 회수하는 설비다. 건축물의 에너지 손실을 최소화하면서 실내 공기 질을 개선하는 역할을 한다.시는 내년에는 경로당뿐만 아니라 어린이집, 유치원 등으로 사업 대상지를 확대해 녹색건축물을 확대할 계획이다.배성택 시 주택건축국장은 “노후 건축물의 에너지 효율 개선과 실내 공기질 향상이라는 두 마리 토끼를 잡았다”라며, “앞으로도 건축물 그린리모델링에 관한 관심을 넓혀나가겠다”고 말했다.부산 구형모 기자