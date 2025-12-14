부산 겨울 명물 산타버스...9년만에 화재민원에 운영중단

이미지 확대 산타버스 내부 모습. 연합뉴

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

겨울철 부산 도심의 명물로 자리 잡았던 ‘산타 버스’가 안전 문제를 우려한 민원으로 운영을 중단했다.14일 부산시 버스운송사업조합 등에 따르면 산타 버스 4개 노선(187번·508번·3번·109번)과 인형 버스(41번) 시설물이 모두 철거됐다.산타 버스는 부산의 한 버스 기사가 연말 따뜻한 분위기를 전달한다며 버스 내부를 크리스마스트리로 꾸민 것을 시작으로 9년간 이어져 왔다.승객들의 호응속에 점차 노선과 참여 버스가 늘었고, 사회관계망서비스(SNS)에서는 화제가 되기도 했다.이번 철거는 산타 버스 내부 장식품이 화재 위험이 높아 보인다는 민원에 따른 것으로 전해졌다.이에 부산시가 해당 버스 운영회사에 철거하라는 취지의 공문을 보냈다.지난 9년간 산타 버스를 운영해 온 187번 버스 기사는 자신의 인스타그램 계정을 통해 “좋아하는 이들이 많아지고 유명해지니까 그만큼 싫어하는 이들도 많아졌다”며 “그동안 저와 저의 산타 버스를 사랑해 주시고 응원해 주신 분들께 대단히 감사드린다”고 말했다.산타 버스 운영 중단 소식에 네티즌들은 “너무 안타깝다”, “특별한 버스였다”는 댓글로 아쉬움을 토로했다.부산 구형모 기자