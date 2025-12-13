[포토] 구름 위로 솟은 설산

1 / 6 이미지 확대 13일 눈이 쌓인 강원 설악산국립공원 일원에 구름이 껴 있다.

연합뉴스

연합뉴스

13일 강원 설악산국립공원 일원에 눈이 쌓여 있다. 2025.12.13
연합뉴스

13일 눈이 쌓인 강원 설악산국립공원 인근 도로를 차들이 달리고 있다.

기상청은 이날 많은 눈으로 인해 교통안전에 각별히 유의를 당부했다. 2025.12.13
연합뉴스

13일 강원 인제군 북면 한계령 일원에 흰 눈이 쌓이며 설경을 연출하고 있다.

김진태 강원도지사는 영서 지역을 중심으로 대설이 예보됨에 따라 이날 오전 9시부터 재난안전대책본부 비상 1단계 선제 가동을 지시했다. 2025.12.13
인제군 제공

인제군 제공

토요일인 13일 강원지역은 대체로 흐린 가운데 아침부터 내륙과 산지를 중심으로 많은 눈이 내리겠다.오전 6시부터 북부 내륙에 비 또는 눈이 시작돼 오전에는 그 밖의 내륙·산지로, 오후에는 동해안으로 확대되겠다.동해안의 경우 밤에 그치겠으나 내륙·산지는 오는 14일 이른 새벽까지 이어지겠다.예상 적설량은 내륙·산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 예상 강수량은 내륙·산지 5∼15㎜, 동해안 5㎜ 안팎이다.기상청 관계자는 “많은 눈으로 인한 교통안전에 각별히 유의해야 한다”며 “풍랑과 동해안 너울에도 주의가 필요하다”고 말했다.사진은 이날 눈이 쌓인 강원 설악산국립공원 일원에 구름이 껴 있는 모습.온라인뉴스부