[포토] 구름 위로 솟은 설산
수정 2025-12-13 15:42
입력 2025-12-13 13:11
토요일인 13일 강원지역은 대체로 흐린 가운데 아침부터 내륙과 산지를 중심으로 많은 눈이 내리겠다.
오전 6시부터 북부 내륙에 비 또는 눈이 시작돼 오전에는 그 밖의 내륙·산지로, 오후에는 동해안으로 확대되겠다.
동해안의 경우 밤에 그치겠으나 내륙·산지는 오는 14일 이른 새벽까지 이어지겠다.
예상 적설량은 내륙·산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 예상 강수량은 내륙·산지 5∼15㎜, 동해안 5㎜ 안팎이다.
기상청 관계자는 “많은 눈으로 인한 교통안전에 각별히 유의해야 한다”며 “풍랑과 동해안 너울에도 주의가 필요하다”고 말했다.
사진은 이날 눈이 쌓인 강원 설악산국립공원 일원에 구름이 껴 있는 모습.
