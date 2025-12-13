[포토] 구름 위로 솟은 설산

대한매일상회 바로가기
토요일인 13일 강원지역은 대체로 흐린 가운데 아침부터 내륙과 산지를 중심으로 많은 눈이 내리겠다.

오전 6시부터 북부 내륙에 비 또는 눈이 시작돼 오전에는 그 밖의 내륙·산지로, 오후에는 동해안으로 확대되겠다.

동해안의 경우 밤에 그치겠으나 내륙·산지는 오는 14일 이른 새벽까지 이어지겠다.

예상 적설량은 내륙·산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 예상 강수량은 내륙·산지 5∼15㎜, 동해안 5㎜ 안팎이다.

기상청 관계자는 “많은 눈으로 인한 교통안전에 각별히 유의해야 한다”며 “풍랑과 동해안 너울에도 주의가 필요하다”고 말했다.

사진은 이날 눈이 쌓인 강원 설악산국립공원 일원에 구름이 껴 있는 모습.

온라인뉴스부
