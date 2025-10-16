대한매일상회 바로가기
부산 ‘현수막없는 청정거리’ 만든다...16개 구·군 주요 교차로, 주요해수욕장 확대 운영

구형모 기자
수정 2025-10-16 11:25
입력 2025-10-16 11:25
현수막없는 거리로 지정된 연산교차로. 부산시는 16개구·군 주요 교차로와 해수욕장에‘현수막없는 청정기리’ 확대운영한다. 부산시 제공
현수막없는 거리로 지정된 연산교차로. 부산시는 16개구·군 주요 교차로와 해수욕장에‘현수막없는 청정기리’ 확대운영한다. 부산시 제공


부산 도심 미관을 해치는 각종 현수막이 크게 줄어들 전망이다.

부산시는 ‘현수막 없는 청정거리’를 부산 전역 16개 구·군으로 확대 운영한다고 16일 밝혔다.

도심 곳곳을 뒤덮은 정당,상업용, 행사용 현수막을 제거해 흐트러진 거리 풍경을 정비하고, 도시의 품격을 높이기 위해서다.

이번 조치로 시는 시민과 관광객이 많이 찾는 주요 해수욕장과 교차로에 공공기관 현수막을 비롯한 모든 게시물을 즉시 철거한다.

광안리 해변로, 해운대·송정 해수욕장, 내성교차로, 연산교차로, 부산역 앞 중앙대로 등이 현수막 청정거리 구간에 새롭게 포함됐다.

청정거리 지정 구간을 중심으로 정기 순찰과 상시 점검을 병행하며, 훼손되거나 무단 게시된 현수막은 즉시 철거한다.

시는 이를 지원하기 위해 ‘불법광고물 기동정비반’을 상시 운영한다.

부산시는 각 정당과 사전 협조를 구해 청정거리 지정 구간에 정치홍보 현수막을 걸지 않도록 협조를 요청했다.

청정거리 운영 실적이 우수한 구·군에 전자 현수막 게시대 설치, 시정 홍보 사업 우선 선정 등의 인센티브를 제공할 계획이다.

고미진 시 미래디자인본부장은 “이번 확대 지정은 ‘현수막 없는 청정거리’가 도시 전역으로 확산되는 첫 단계이자, 생활권 중심의 광고 문화 개선을 위한 전환점이다”이라고 말했다.

구형모 기자
