사회 [포토] 고 오요안나 명예사원증 들고 눈물 흘리는 어머니 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/15/20251015800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-15 11:20 입력 2025-10-15 11:14 1/ 7 이미지 확대 고 오요안나 명예사원증 들고 눈물 흘리는 어머니직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 오요안나 명예사원증 들고 눈물 흘리는 장연미 씨직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 사과하는 안형준 MBC 사장안형준 MBC 사장이 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 진행된 기자회견에서 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미씨와 합의문에 서명한 뒤 재발방지를 약속하며 고개숙여 인사하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 딸의 명예사원증 들고 눈물 흘리는 어머니직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 고 오요안나 명예사원증 들고 눈물 흘리는 장연미 씨직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 사과하는 안형준 MBC 사장안형준 MBC 사장(오른쪽)이 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 진행된 기자회견에서 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미씨와 합의문에 서명한 뒤 사과하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 딸의 명예사원증 들고 눈물 흘리는 어머니직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나씨 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지