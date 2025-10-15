부산 5개 글로컬대 협력 체계…“지역 혁신 우리가 선도”

이미지 확대 정부의 ‘글로컬대학 30’ 사업에 선정된 부산지역 5개 대학 총장들이 ‘지역 혁신 선도와 상생 발전을 위한 협업 구축’ 협약을 체결하고 있다. 동아대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 5년간 1000억원을 지원하는 ‘글로컬대학 30’에 선정된 부산지역 5개 대학이 인재를 육성하고 지역 혁신을 선도하기 위해 협력망을 가동한다.최재원 부산대 총장, 박수자 부산교육대 총장, 이해우 동아대 총장, 장제국 동서대 총장, 이종근 경성대 총장은 15일 롯데호텔부산에서 ‘부산지역 글로컬대학 협력 업무협약’을 체결했다. 글로컬대 30에 선정된 5개 대학이 지역 혁신의 거점이자, 세계적 수준의 특성화 대학으로 발전하는 데 힘을 모으겠다는 의지를 대외적으로 발표한 것이다.부산대와 부산교대는 통합을 전제로 2023년 지역 대학 중에서 처음 글로컬 대학에 선정됐다. 이어 지난해 동아대·동서대가 연합 모델로, 올해 경성대가 단독 모델로 글로컬 대학에 선정됐다.부산대와 부산교대는 종합 교원 양성 체계 구축과 융합 교육과정 개발·운영 등을 전개하고 있다. 동아·동서 글로컬 연합 대학은 ‘지속 가능한 수익형 통합 산학협력단’ 등을 기반으로 대학 혁신을 추진 중이다. 경성대는 영화·미디어, 공연·전시·게임, 애니메이션·예술 등을 축으로 K-컬처를 선도하는 것을 목표로 한다.이날 협약에서 대학들은 ▲글로컬 혁신 모델 성과의 지역 확산 ▲지역 정주 인재 양성체계 구축 ▲부산 및 동남권 전략산업 기반 지산학 협력 활성화 ▲글로벌 프로젝트 공동 수행을 통한 국제 경쟁력 강화 등에 협력하기로 했다. 앞으로 매년 혁신 사례와 성과를 발표, 공유하는 자리도 공동 개최한다.최재원 부산대 총장은 “단순한 대학 간 협력을 넘어 지역의 교육, 산업, 사회가 긴밀히 연결된 초광역 동남권 발전 전략의 핵심 축이 되도록 하겠다”라고 밝혔다. 이해우 동아대 총장은 “대학마다 혁신 모델은 다르지만, 대학과 부산의 동반성장이라는 같은 지향점을 가지고 있다. 세계와 경쟁할 인재를 키우고, 청년이 머물고 기업이 성장하는 부산을 만드는 데 글로컬대학이 중심이 되겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자