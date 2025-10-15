캄보디아 비극 뒤엔, 취업난 지방 청년의 눈물

‘취업 절벽’에 해외로 떠밀려

2025-10-15 1면

“아버지, 빌린 돈을 갚으러 캄보디아에 다녀올게요. 3주 정도면 돼요.”대구에 사는 양모(34)씨는 지난 9일 이런 짧은 인사말을 남기고 집을 나섰다. 프놈펜에 도착한 그는 이틀 동안 “중국인들과 일하고 있다”고 연락했지만, 이틀 후인 11일 오후를 끝으로 휴대전화가 꺼졌다. 불안해진 아버지는 주캄보디아 한국대사관에 도움을 요청했고, 12일 경찰에 실종신고를 냈다. 경찰은 “현재 행적 파악에 집중하고 있다”며 외교부에 소재 확인을 요청했다. 양씨의 가족은 “지금 어디서 어떤 일을 당하고 있는지조차 몰라 속만 태운다”고 말했다.극심한 취업난 속에 “돈을 벌어 오겠다”며 해외로 향한 지방 청년들이 범죄조직의 표적이 되고 있다. ‘고수익 보장’, ‘숙식 제공’이란 달콤한 유혹 뒤에는 폭행과 감금, 인신매매가 도사리고 있다. 이른바 ‘캄보디아드림’은 도착과 동시에 악몽으로 바뀐다.“캄보디아 숙식 제공, 월 500만원 보장.”20대 A씨는 지난해 소셜미디어(SNS)에서 이 같은 구인 글을 보고 연락했다가 납치·폭행을 당했다. 브로커 일당은 “직접 만나자”며 그를 인천의 한 호텔로 불러내 휴대전화와 신분증을 빼앗고 삼단봉으로 마구 폭행했다. 18시간 넘게 감금한 뒤, 그를 울산의 또 다른 인력 브로커에게 넘겼다. A씨가 캄보디아에 가면 받을 월급(250만~500만원)을 대신 챙길 계획이었다. 그러나 제보로 경찰이 수사에 착수하면서 A씨는 출국 직전 구조됐다.14일 박찬대 더불어민주당 의원이 외교부에서 제출받은 자료에 따르면 캄보디아 내 한국인 납치·감금 피해는 2021년 4건, 2022년 1건, 2023년 17건이었지만 2024년 220건으로 폭증했고, 올해는 8월 기준 330건에 달했다. 1년 새 20배 이상 급증한 셈이다.표면적으로는 해외 강력범죄지만, 그 뿌리는 우리 사회의 구조적 ‘일자리 절벽’에 닿아 있다. 취업난에 허덕이는 지방 청년들이 ‘고소득 일자리’란 미끼에 속아 해외로 향하면서 각종 피해로 이어지고 있다.국가데이터처가 발표한 ‘8월 고용동향’에 따르면 15~29세 청년 취업자는 1년 전보다 21만 9000명 감소했다. 30대 비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 인구는 32만 8000명으로 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 청년 고용 악화는 비수도권에서 특히 심각했다.한국고용정보원 분석에 따르면 2013~2023년 취업자 수가 늘어난 상위 20개 시군 중 12곳이 수도권 신도시였다. 반면 인구소멸 위험 지역의 청년층 취업자는 급감했다. 양질의 일자리가 수도권에 몰리며, 지방 청년들은 ‘고향을 떠나야만 생존이 가능한 구조’에 놓였다.이런 가운데 온라인엔 ‘캄보디아 고수익 아르바이트’, ‘해외 IT 업무 월 1000만원’ 같은 구인 글이 끊이지 않는다. 일반 커뮤니티는 물론 텔레그램, 중고 거래 플랫폼에도 비슷한 글이 올라온다. “텔레마케팅, 단순 사무, 서류 전달” 등 간단한 업무를 내세워 청년들을 유인한다. 하지만 실제로는 온라인 사기나 범죄조직의 인신매매와 연계된 사례가 잇따르고 있다.전문가들은 “청년들이 왜 고향을 떠나 해외로 향할 수밖에 없는지”에 주목해야 한다고 지적한다. 이상호 한국고용정보원 연구위원은 “비수도권에 산다는 이유만으로 양질의 일자리를 찾을 기회가 차단돼 있다”면서 “정보 접근성이 낮은 지방 청년일수록 위험한 유혹에 노출되기 쉬운 것이 냉혹한 현실”이라고 말했다.박동균 대구한의대 경찰행정학과 교수는 “지방에서는 아르바이트조차 구하기 어려운 상황”이라며 “당장은 고수익 미끼형 취업사기 예방 교육을 강화해야겠지만 근본적으론 지방에도 장기적이고 안정적인 일자리 기반이 만들어져야 한다”고 강조했다.전주 설정욱·창원 이창언·대구 민경석·세종 강동용 기자