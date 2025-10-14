행안장관 “전산망 먹통, 세월호와 비교할 상황 아냐”

野, 전산망 사태 ‘대통령·장관’ 책임론 공세

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 14일 국회에서 열린 행정안전부 등에 대한 행정안전위원회 국정감사에 참석하고 있다. 2025.10.14 홍윤기 기자

윤호중 행정안전부 장관이 국가정보자원관리원(국정자원) 화재와 관련, 과거 대형 사고 때 대통령 책임을 거론했던 이재명 대통령의 발언을 문제 삼은 야당의 공세에 “세월호 사고와 비교할 수 있는 상황은 아니라고 생각한다”고 밝혔다.윤 장관은 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 박덕흠 국민의힘 이의원이 “더불어민주당이 야당 시절 대형 사고 발생 때 대통령은 어디 있냐고 힐난하던 분이 바로 이재명 대통령”이라고 지적하자 이같이 답했다. 윤 장관은 “대통령은 국정자원 화재 시 미국 유엔총회가 끝나고 돌아오는 비행기에 계셨다”고 덧붙였다.박 의원이 이어 “당 대표 시절 행정망 전산장애가 있을 때 장관을 경질하라고 했다. 지금 어떤 것이 더 중요한가”라고 묻자 윤 장관은 “당연히 지금 (국정자원) 화재 사태가 훨씬 더 중요하다”고 했다.야당은 국정자원 화재 관련 대통령과 장관 책임론을 이어갔다. 박수민 국민의힘 의원은 이번 사태를 “공사 가이드라인을 지키지 않은 전기 공사업체, 감리업무를 방기한 감리업체, 사고 당시 현장 인력과 피해 현황마저 오락가락하는 행안부, 예능 촬영은 했지만 사고 현장 방문은 2주 만에 한 대통령의 판단력과 리더십으로 발생한 인재”라고 했다.박 의원은 화재 당일(26일) 밤 정부가 긴박하게 대응했음에도, 다음 날인 27일에는 대통령실과 총리실 모두 별다른 움직임이 없었다는 점을 지적했다. 이에 윤 장관은 “밤사이 대통령께서는 전화로 총리의 보고를 받은 걸로 알고 있고 텔레그램 등 SNS를 통해 상황 파악을 계속했다”며 “진화가 우선이었기 때문에 진화에 총력을 기울이라는 지시가 있었다”고 설명했다.세종 한지은 기자