“캄보디아서 돈 벌어 올게요”…인천서도 4명 실종 신고

돈을 벌어오겠다며 캄보디아에 간 20대를 포함해 인천시민 4명이 캄보디아에서 실종돼 경찰이 수사에 나섰다.인천경찰청은 지난해 1월부터 최근까지 캄보디아에서 실종됐다고 신고된 인천시민은 총 4명이라고 14일 밝혔다.20대 남성 A씨는 지난 5월 “캄보디아에서 돈을 벌어 오겠다”며 출국한 이후 연락이 끊겼다. 이달 실종 신고된 또 다른 20대 남성 B씨의 출입국 기록을 조회한 결과 캄보디아로 출국한 것으로 파악됐다.40대 남성 2명도 캄보디아에서 실종됐다. 캄보디아를 거쳐서 중국에 간다고 했던 C씨는 지난해 1월 연락이 두절됐으며 올해 6월 캄보디아에 다녀오겠다고 한 D씨 역시 출국 이후 연락이 되지 않고 있다.경찰은 이들의 연락이 끊긴 이후 납치됐다거나 금품을 가족 또는 지인 등에게 요구한 사례는 없다고 설명했다.캄보디아에서 실종·납치된 한국인은 최근 부쩍 늘어나 지난 8월 기준 총 330명에 달한다.강남주 기자