인천 특정 고교에 ‘폭발물 설치’…이틀 연속 협박 글

인천 특정 고등학교를 상대로 이틀 연속 폭발물 설치 협박 글이 올라와 경찰이 글 작성자 추적에 나섰다.
14일 경찰에 따르면 이날 오전 7시 58분쯤 인천소방본부 119 안전신고센터에 인천 서구에 있는 ‘대인고등학교 학생들을 흉기로 살해하고 폭발물을 설치하겠다’는 글이 게시됐다.
이 글의 작성자는 전날 해당 학교를 찾아가 칼부림한 뒤 폭발물을 설치하겠다는 글을 게시한 작성자와 동일인으로 추정된다.
그는 이날 “어제 예고한 거 XX(경찰관의 비속어) 떠서 못 죽였다”며 “오늘은 마침 모의고사 날이고 어제 경찰 떴으니까 오늘은 내가 예고해도 (경찰이) 안 갈 것 같다”고 썼다. 그는 또 흉기를 구매했고 공범 10명도 확보했다고 주장했다.
소방 당국의 공동 대응 요청을 받은 경찰은 현장에 출동해 출입을 통제하고 주변 순찰을 강화했다. 전날 역시 경찰이 출동했으나 특이 사항을 발견하지는 못했다.
강남주 기자
