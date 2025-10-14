느닷없는 ‘가을장마’… 주말까지 계속 비비비

기후변화로 강수량 평년 2배 수준

비가 내린 13일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 옷으로 머리를 가린채 달리고 있다. 2025.10.13

북태평양고기압이 한반도로 다량의 수증기를 공급하면서 이례적인 ‘가을장마’가 이어지고 있다. 바닷물이 뜨거워지는 등 기후변화로 여름엔 역대급 폭염, 가을엔 장마가 새로운 계절 패턴으로 자리 잡을 것이란 관측도 나온다. 올가을(9월 1일~10월 11일) 강수량은 평년의 2배를 넘어섰다.13일 기상청에 따르면 서울을 기준으로 지난달부터 이달까지 비가 0.1㎜ 이상 내린 날은 총 20일이다. 평년 가을철(9~11월) 비가 내린 날이 22.6일이라는 점을 고려하면, 가을이 절반쯤 지났는데 이미 예년만큼 비가 내린 날이 많았다는 얘기다. 전국 평균 강수량도 이달 11일까지 한 달간 230.4㎜로 평년 강수량(123.7㎜)의 2배 수준을 기록했다.가을장마가 이어지는 건 8월 하순인 ‘처서’쯤 세력이 약화돼야 할 북태평양고기압이 자리를 지키면서 한반도로 수증기를 공급하고 있어서다. 이 수증기가 북쪽의 건조하고 찬 공기와 부딪히면서 마치 여름 장마처럼 긴 기간 비를 뿌리는 것이다.추석 연휴부터 내리기 시작한 비는 이번주에도 이어지겠다. 이날부터 14일까지 예상 강수량은 강원영동 최대 80㎜ 이상, 경상 20~60㎜, 전라권 10~50㎜, 충청 10~40㎜, 제주 5~40㎜, 서울·인천·경기 5~30㎜다. 특히 강원영동 중·남부는 14일 새벽까지 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 때도 있겠다.14일 오후부터 비는 잦아들겠지만, 15일부터는 우리나라 서해상에서 기압골이 접근해오면서 다시 전국에 비가 내리겠다. 17일은 수도권·충남·호남권을 중심으로 비가 오겠고, 18일에는 전국적으로 비가 예보됐다.송현주 기자