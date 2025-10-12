광주시, 국민신문고 중단에 ‘온라인 민원창구’ 운영

주요 민원서비스 창구 ‘광주신문고’ 구축…13일부터 가동

이미지 확대 광주광역시청 누리집.

광주시는 12일, 국민신문고 서비스 중단에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 ‘광주신문고’를 구축해 오는 13일부터 운영에 들어간다고 밝혔다.지난달 26일 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 국민신문고와 안전신문고 등 주요 민원 시스템이 전면 중단된데 따른 것이다. 광주시는 화재 이후 즉각 대응계획을 수립하고 각 부서 및 민원창구에서 우편 및 방문 접수 체계를 가동했으며, 접수된 민원은 수기로 관리하는 등 긴급하게 대처하고 있다.광주시가 마련한 ‘광주신문고’는 광주시 누리집 내 전용 메뉴를 통해 운영되며, 국민신문고·안전신문고·일반 민원·공무원 제안 등 다양한 의견을 한 곳에서 접수할 수 있다.이번 조치는 국민신문고 복구에 최소 1개월 이상 소요될 것으로 예상된데 따른 것으로, 광주시는 자체 시스템을 활용해 신속하고 안정적인 민원 서비스를 제공할 방침이다.황인채 시민소통과장은 “국민신문고 중단이 장기화되는 상황에서 시민 불편을 최소화하고자 자체 온라인 민원접수 창구를 신속히 구축했다”며 “앞으로도 시민 중심의 민원행정 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자