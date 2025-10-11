대한매일상회 바로가기
[포토] 화엄사에서 펼쳐진 요가 대축제

수정 2025-10-11 14:03
입력 2025-10-11 14:03
11일 전남 구례군 마산면 화엄사 보제루 앞에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 열린 제5회 지리산 대화엄사 요가대회에서 요가 동호인과 일반인, 스님 등이 요가를 하고 있다.



이날 참가한 일반인은 화엄사 누리집을 통해 참가 신청을 받았다.

온라인뉴스팀
