[포토] 화엄사에서 펼쳐진 요가 대축제

1 / 8 이미지 확대 11일 전남 구례군 마산면 화엄사 보제루 앞에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 열린 제5회 지리산 대화엄사 요가대회에서 요가 동호인과 일반인, 스님 등이 요가를 하고 있다. 이날 참가한 일반인은 화엄사 누리집을 통해 참가 신청을 받았다. 2025.10.11

이미지 확대 11일 전남 구례군 마산면 화엄사 보제루 앞에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 열린 제5회 지리산 대화엄사 요가대회에서 인도에서 온 자야밧트씨가 까딱댄스를 추고 있다. 2025.10.11

이미지 확대 11일 전남 구례군 마산면 화엄사 보제루 앞에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 열린 제5회 지리산 대화엄사 요가대회에서 꽃스님으로 유명한 화엄사 홍보국장 범정스님이 요가 시작을 알리는 죽비를 치고 있다. 2025.10.11

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 전남 구례군 마산면 화엄사 보제루 앞에서 UN 세계 요가의 날을 기념해 열린 제5회 지리산 대화엄사 요가대회에서 요가 동호인과 일반인, 스님 등이 요가를 하고 있다.이날 참가한 일반인은 화엄사 누리집을 통해 참가 신청을 받았다.온라인뉴스팀