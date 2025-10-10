대한매일상회 바로가기
계룡서 금은방 털고 해외로 도주한 40대 검거 “채무 갚으려고”

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-10-10 13:45
입력 2025-10-10 13:45
이미지 확대


지난 7월 충남 계룡의 한 금은방에서 1000만원 상당의 귀금속을 훔친 후 해외로 도주한 30대가 범행 두 달 만에 공항에서 경찰에 붙잡혔다.

논산경찰서는 특수절도 혐의를 받는 40대 A씨를 지난 1일 인천공항에서 체포한 뒤 구속했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 7월 29일 오전 4시 30분쯤 계룡시 금암동 한 금은방에서 준비한 망치로 출입문을 부순 뒤 1000만원 상당 금반지와 금목걸이를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

A씨는 오토바이를 이용해 차량을 숨겨 놓은 논산까지 이동한 뒤 천안으로 도주했다. 대중교통 등을 이용해 인천공항으로 이동해 범행 당일 태국으로 출국한 것으로 확인됐다.

경찰은 입국 정보를 입수해 지난 1일 인천공항에서 A씨를 검거했다. A씨가 훔친 귀금속은 다수가 차 안에서 발견됐다.

A씨는 경찰 조사에서 “도박 빚 등 채무를 갚으려고 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 “A씨를 검찰에 넘길 계획”이라고 말했다.

논산 이종익 기자
