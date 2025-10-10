롯데월드 퍼레이드, 광주 ‘추억의 충장축제’ 온다

18일 금남로 1~3가, 마칭여성밴드·매직포레스트 등 선보여

이미지 확대 롯데월드 어드벤처에서만 볼 수 있었던 초대형 퍼레이드가 오는 18일 광주 금남로에서 펼쳐진다. 광주광역시 동구 제공

광주 동구는 ‘제22회 광주 추억의 충장축제’가 절정으로 치닫는 18일 행진의 날에 금남로 일원에서 국내 최대 테마파크인 롯데월드 어드벤처의 초대형 퍼레이드를 선보인다고 10일 밝혔다.이번 행사는 올해 충장축제의 주제인 ‘추억의 동화’에 맞춰 마법과 환상의 동화 속 세계를 도심 한복판에서 즐길 수 있도록 마련됐다.롯데월드 퍼레이드팀의 행진은 축제 4일째인 18일 오후 7시부터 금남로1~3가에서 진행되며, 관악그룹인 롯데월드 마칭여성밴드가 선두에 서서 롯데월드 퍼레이드의 시작을 알린다.이어 매직포레스트 플라워 퀸, 매직포레스트 보석세공사, 월드오브라이트 토피어리 캐릭터 등의 행진과 롯데월드 캐릭터와 동화 속 주인공으로 분장한 전문 연기자들이 등장해 관람객들의 몰입도를 극대화할 예정이다.퍼레이드가 끝난 후에는 5·18민주광장 일원에서 롯데월드 나이트 불꽃놀이가 펼쳐지며 피날레를 화려하게 장식한다.임택 동구청장은 “이번 축제의 퍼레이드는 ‘추억의 동화’라는 주제를 가장 크고 화려하게 보여주는 무대가 될 것”이라며 “국내 최고 수준의 공연과 야간 콘텐츠를 통해 시민들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.광주 홍행기 기자