“철도 타고 해남으로 세계 골프대회 보러가자”

코레일관광개발, BMW 레이디스 챔피언십 여행상품 출시

철도·스포츠·관광 융합, 지역경제 견인 ‘체류형 관광’ 부상

세계적인 골프대회와 철도 여행이 결합된 새로운 관광상품이 등장했다.코레일관광개발(대표 권백신)은 오는 16일부터 19일까지 전남 해남 파인비치CC 골프링크스에서 열리는 LPGA 정규투어 ‘BMW 레이디스 챔피언십 2025’와 연계한 특별 여행상품 ‘스포츠열차 in 해남’을 출시했다고 10일 밝혔다.이번 상품은 전남도, 해남군, BMW코리아, 한국철도공사, 고속열차(KTX,SRT)이 공동 협력해 기획한 철도·스포츠·관광 융합형 지역활성화 프로젝트다. 단순 관람형이 아닌 친환경 이동, 숙박·식음·체험을 모두 포함한 체류형 고급 패키지로, 국제 스포츠 이벤트를 지역 관광 인프라와 접목시킨 점이 특징이다.여행객들은 KTX 또는 SRT를 이용해 남도 해남으로 이동한 뒤 ▲BMW 레이디스 챔피언십 본 경기 관람 ▲해남 대표 관광지(명량해상케이블카·땅끝마을·산이정원) 투어 ▲남도 미식 체험(생선구이·토종닭 요리 등 4식) ▲솔라시도CC 18홀 라운딩 등을 즐긴다. 참가자 전원에게는 한정판 기념품(골프우산 등)도 제공된다.특히 일부 코스에는 같은 기간 해남에서 열리는 ‘2025 남도국제미식산업박람회’ 관람 일정이 포함됐다. 참가자들은 세계 정상급 골프대회와 함께 남도의 미식, 자연, 문화가 어우러진 융합형 관광 체험을 동시에 누릴 수 있다.이번 상품은 단순 관광상품을 넘어, 철도 인프라와 국제 스포츠, 지역 관광산업을 연결하는 ‘순환형 지역경제 모델’로 평가된다. 대규모 관람객 이동에 따른 숙박·교통·식음료 소비가 지역 상권에 활력을 불어넣고, 관광객 체류일수 증가로 이어질 것으로 전망된다.권백신 코레일관광개발 대표이사는 “BMW 레이디스 챔피언십은 세계 정상급 선수들이 참가하는 국제대회로, 이번 상품은 철도·스포츠·관광을 결합한 새로운 형태의 체류형 관광 비즈니스 모델”이라며 “고객에게 특별한 경험을 제공하는 동시에 전라남도의 매력을 국내외에 널리 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.해남 서미애 기자