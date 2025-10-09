해운대~광안리 해상관광택시 내년 띄운다…부산시, 사업자 공모 돌입

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시가 내년 하반기에 해운대와 광안리를 오가는 해상관광택시 운항을 추진한다.시는 이번 달 31일까지 부산해상관광택시 운항사업자를 공개 모집한다고 9일 밝혔다. 해운대와 수영강, 광안리를 왕복하는 노선으로 50인승 이하 친환경 선박 6척 이상을 운항할 수 있는 사업자를 선정할 계획이다.시는 공모를 통해 우선협상대상자를 선정하고, 운항 계획을 구체화해 내년 하반기에 운항을 시작하는 것을 목표로 한다. 해상관광택시는 해운대와 수영강, 광안리에 설치한 승선장에서 대중교통수단으로서 운항할 예정이다.현재 부산에 관광 목적의 유람선은 운항 중이지만, 해상 대중교통수단은 없는 상태다. 시는 해상관광택시가 버스, 도시철도 등을 대체하는 수송 효과를 낼 것으로 기대한다. 앞서 시는 2022년 원도심 지역인 남항, 송도, 영도에서 해상관광택시 도입을 추진했지만, 사업자가 포기하면서 운항하지 못했다.한편, 수영강에서는 오는 12월부터 수륙양용버스 시범 운항이 시작될 예정이다. 수륙양용 버스는 해운대구 센텀마리나파크에서 승객을 태우고 수영강에 진입, 약 20분간 수영강을 운항한 뒤 육상으로 나와 광안대교, 광안리해변로, 수영강변로 등 거치는 수상 4㎞, 육상 17㎞ 코스 운영한다. 지난 7월 시험운항을 마쳤으며, 정식 운항은 내년 3월부터 시작할 예정이다.부산 정철욱 기자