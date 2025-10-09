제천한방천연물엑스포 수출 목표 300억원 조기 달성

이미지 확대 2025제천국제한방천연물산업엑스포에 참여 중인 한 기업이 지난 8일 중국 기업과 수출협약을 체결하고 있다. 제천시 제공.

2025제천국제한방천연물산업엑스포가 수출 목표 300억원을 조기 달성했다.9일 엑스포 조직위원회에 따르면 엑스포 산업관에 입주한 기업들의 누적 수출협약 규모가 총 27건에 약 328억원에 달한다.수출 협약을 체결한 기업은 화장품 8개 사, 건강기능식품 6개 사로 총 14개 사다. 상대 국가는 미국·러시아·호주·태국 등 16개국에 이른다.제천의 천약선㈜는 중국 태안휘택생물과기공사와 400만 달러(약 55억 원) 규모의 협약을 체결했다. 청주의 ㈜뷰티콜라겐은 칠레 커머씨알리자도라단스와 72만 달러(약 10억 원) 규모의 수출협약을 맺었다.천약선㈜는 화학성분을 최소화한 클린 뷰티·비건 제품으로 피부 안전성 면에서 중국 바이어의 높은 신뢰를 얻었다. ㈜뷰티콜라겐은 고기능성 화장품 제품 라인을 선보여 칠레 바이어를 사로잡았다.지난달 20일부터 오는 19일까지 제천 한방엑스포공원 등에서 열리는 이번 엑스포에서는 국내 기업 217개 사와 해외 69개 사가 자사 제품과 기술을 선보이고 있다.제천 남인우 기자