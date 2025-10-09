대한매일상회 바로가기
[부고] 김광원(전 국회의원)씨 별세

김상화 기자
수정 2025-10-09 12:21
입력 2025-10-09 12:21
▲ 김광원(15∼17대 국회의원<영양·봉화·울진, 한나라당>, 전 김천·강릉·포항시장, 전 경북 부지사, 전 한국마사회장, 향년 85세)씨 별세, 박해숙씨 남편상, 김지현·김유현·김구현씨 부친상, 윤동일씨 장인상, 오가혜·최윤정씨 시부상 = 8일 오후 11시 45분, 분당서울대병원 장례식장 3호실, 발인 11일 오전 7시, 장지 경북 울진 선영.
닫기