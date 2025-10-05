로또 1등 당첨금으로 수도권 아파트도 못 산다…‘29명 당첨’ 얼마인가 보니

4일 로또 1등 29명…당첨금 10억 7955만원

실수령 7억 5000만원…수도권 아파트 ‘8억’

“로또 1등 당첨금으로 서울 아파트도 못 산다”는 웃픈 한탄이 ‘수도권 아파트’로 바뀌는 일이 현실화됐다. 지난 4일 로또복권 1등 당첨자가 29명 쏟아지면서 세후 당첨금이 서울 아파트는 커녕 수도권 아파트 평균 매매가에도 미치지 못하게 된 것이다.5일 로또복권 위탁사업자 동행복권에 따르면 전날 제1192회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 ‘10, 16, 23, 36, 39, 40’, 2등 보너스 번호는 ‘11’로 나왔다.1등 당첨자는 경기도 7명, 서울 4명, 부산 4명, 충북 4명, 울산 2명, 경남 2명 등 총 29명이었다. 이들 1등 당첨자들은 각각 10억 7955만원씩을 받게 됐다.로또 당첨금은 소득세법상 ‘기타소득’으로 분류되며 당첨금이 3억원 이하인 부분에 대해서는 20%의 소득세율이, 3억원을 초과한 부분에는 30%의 소득세율이 적용된다.여기에 소득세의 10%에 해당하는 주민세(지방소득세)까지 부과돼, 1등 당첨자의 실수령액은 7억 5000만원대로 낮아진다.이는 서울 전체 아파트 평균 매매가는 물론, 수도권 평균 매매가에도 못 미치는 금액이다.KB국민은행의 ‘9월 전국 주택가격 동향’에 따르면 지난달 15일 기준 수도권 평균 아파트값은 8억 46만원으로 집계됐다. 경기 성남시 분당구(1.77%), 광명시(1.23%) 등에서 상승세가 두드러지며 2022년 9월 이후 3년 만에 8억원대로 올라섰다.서울 전체 평균 매매가는 14억 3621만원, 한강 이남 11개구의 평균 매매가는 18억 677만원이었다. 서울의 매매가격 전망지수가 이달 들어 116.4로 전월 대비 13.8포인트 뛰어오른 가운데 한강 이남 아파트 평균 매매가는 전월 대비 0.64% 오르며 사상 처음으로 18억원을 돌파했다.한편 로또복권의 역대 최저 1등 당첨금은 2013년 5월 18일(제546회)의 4억 954만원이었다. 당시 1등 당첨자가 총 30명 쏟아졌다. 역대 최고 1등 당첨금은 2003년 4월 12일(제19회) 407억원으로 단 한 명의 1등 당첨자가 나왔다.김소라 기자