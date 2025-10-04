대구시, 내홍으로 몸살 앓은 문화예술진흥원 수술 나선다…혁신자문단 구성

이미지 확대 대구시 동인청사. 대구시 제공

대구시가 내홍으로 몸살을 앓은 대구문화예술진흥원 개선 방안 마련을 위해 ‘혁신자문단’을 운영하고 본격적인 쇄신안 마련에 나선다. 이를 통해 운영 체계를 재정비하고 조직을 안정화하겠다는 구상이다.4일 대구시에 따르면 시는 문화예술 분야 외부 인사 등을 포함한 10명 안팎의 혁신자문단을 구성하고 이달 중 본격적인 운영에 들어간다.문예진흥원이 최근 방만 경영, 인사 잡음 등 내부적인 문제가 곪아있었던 만큼 외부 전문가를 투입키로 한 것이다. 따라서 이들은 독립적이고 자율적인 활동을 보장받는다. 자문단은 문화예술 전문가, 조직갈등 전문가, 대구시의회, 대구시, 언론계, 법조계 등 각계 인사들로 구성될 전망이다.앞서 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 지난 22일 산하기관장 회의를 주재하며 공정하고 투명한 조직 운영을 강조하며 이같이 지시한 것으로 알려졌다. 혁신자문단은 문예진흥원 운영 등에 대해 진단하는 등 운영 개선 작업을 벌여 연말까지 구체적인 혁신안을 마련할 계획이다.자문단은 문예진흥원 운영 현황 진단 및 개선 방안 등 핵심 과제를 집중적으로 다룰 예정이다. 또 박순태 문예진흥원장이 스스로 물러난 뒤 직무대행 체제로 운영되고 있는 만큼 신임 원장 임명 기준 등도 마련할 것으로 보인다.대구시는 조직진단 연구용역도 추진한다. 장기적인 조직 개선 방안을 마련하기 위해서다. 이와 함께 시 감사위원회 감사 결과를 토대로 대대적인 조직 쇄신에 들어간다.대구시 관계자는 “혁신자문단 위원 추천 절차를 준비하고 있다”며 “시민 신뢰 회복을 위해 이른 시일 내 최선의 대책을 내놓을 수 있도록 하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자