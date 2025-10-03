대한매일상회 바로가기
추석 연휴 북적북적 공항… 두근두근 해외로

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-10-02 16:53
입력 2025-10-02 16:53
이미지 확대
추석 연휴 북적북적 공항… 두근두근 해외로
추석 연휴를 하루 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 해외로 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 인천공항공사는 개천절과 한글날이 이어지는 황금연휴 기간(3~12일) 국제선 이용객이 245만명을 넘을 것으로 내다봤다.
홍윤기 기자


추석 연휴를 하루 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 해외로 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 인천공항공사는 개천절과 한글날이 이어지는 황금연휴 기간(3~12일) 국제선 이용객이 245만명을 넘을 것으로 내다봤다.

홍윤기 기자
2025-10-03 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
