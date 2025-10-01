무속인 행세하며 가스라이팅·강도·살인···일당 3명 구속기소

전남 무안서 무속인 행세한 50대 여성 등 3명 구속기소

가스라이팅 피해자 폭행·강도·살인·시신 유기까지

무속인 행세를 하며 가스라이팅(심리적 지배) 피해자들의 돈을 갈취하다 살인 후, 시신까지 유기한 일당 3명이 재판에 넘겨졌다.광주지검 목포지청 형사2부는 1일 강도살인, 시체유기, 감금, 특수상해 등 혐의로 무속인 행세를 한 50대 여성 A씨와 50대 남성 2명 등 3명을 구속기소 했다.A씨 등은 지난 5월 15일 피해자 B씨를 차량에 태워 전남 목포 시내를 돌아다니며 차 안에서 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 이들은 돈을 마련하라고 윽박지르며 폭행하다가 B씨를 숨지게 했고, 시신을 차량 뒷좌석에 숨겨 3개월가량 공터에 방치했다.B씨는 50만원 또는 150만원 단위로 여러 차례에 걸쳐 A씨에게 돈을 건넨 것으로 파악됐다.A씨는 피해자가 더 이상 돈을 마련하지 못하자 폭행을 시작했으며 평소 알고 지내던 남성 2명에게 ‘혼을 내주라’며 범행에 가담시켰고, 이들 남성들도 A씨로부터 심리적 지배 상태에 놓였던 것으로 조사됐다.A씨는 도피 생활 중에도 두 남성에게 수시로 돈을 요구하며 폭력을 행사했으며, 이들 가운데 한 명이 심적인 부담감을 견디지 못하고 지인에게 털어놓으면서 범행이 드러난 것으로 알려졌다.임형주 기자