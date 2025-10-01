부산서 60대 여성 숨진 채 발견…50대 지인 긴급체포

이미지 확대 서울신문 DB.

부산에서 60대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 현장에 있던 50대 남성을 긴급 체포해 수사하고 있다.부산 북부경찰서는 살인 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다고 1일 밝혔다. 경찰에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 부산에 있는 A씨의 아파트 침대에서 60대 여성 B씨가 피를 흘린 채 숨진 상태로 발견됐다. B씨의 몸에는 흉기에 찔린 흔적이 있었다. A씨와 B씨는 평소 알고 지내는 사이로 알려졌다.경찰은 이날 오전 “어제부터 여자친와 연락이 닿지 않는다”라는 신고를 접수하고 B씨의 휴대전화 위치를 A씨의 집으로 출동했다.A씨의 집에서 인기척이 없고 B씨와는 계속 연락이되지 않아 위험한 상황으로 보고 문을 강제로 개방해 진입한 결과 숨진 B씨를 발견했다.경찰은 이곳에 있던 A씨를 살인 혐의로 긴급 체포했다. 경찰 관계자는 “현재 A씨는 정상적인 진술이 불가능한 상태여서 약물 검사를 진행 중이다. 추후 자세한 범행 경위와 동기를 조사하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자