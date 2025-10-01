시 주석, 코오롱+@로 경주 머무르나…“이번주 실사 예정”

이미지 확대 APEC 정상회의가 열리는 경주 화백컨벤션센터 전경. 김형엽 기자

오는 31일 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 차 시진핑 중국 국가주석이 방한할 경우 경주지역 호텔에 머무를 가능성이 높아지고 있다.1일 숙박업계 등에 따르면 최근 중국 측이 신라호텔 예약을 취소하면서 경주지역 호텔을 방문해 실사 후 예약을 진행할 예정이다.앞서 중국은 APEC 기간 동안 서울 신라호텔 연회장과 객실 등을 예약하면서 일반 예식이 취소된 바 있다. 미국 또한 서울 하얏트호텔을 예약하면서 서울에서 한미·한중·미중 정상회담이 이뤄질 것으로 예상됐다.이에 지역에서는 주요 정상 중 하나인 시 주석이 숙박을 하지 않고 행사에만 참가한다면 APEC 개최 효과가 반감될 수 있다며 우려의 목소리가 나오기도 했다. 시 주석이 숙박할 경우 해당 객실이 중화권 관광객에게 가지는 상징적 의미가 크기 때문이다.현재 중국은 경주 코오롱호텔을, 미국은 경주 힐튼호텔을 예약해둔 상태다. 업계 관계자는 “중국 측이 사전에 코오롱 호텔을 예약했지만 그동안 시 주석이 숙박을 한다는 확답을 받지는 못했고 현재도 비슷한 상황”이라며 “최근 신라호텔 예약을 취소하면서 지역에 머무를 수도 있겠다는 관측이 나오면서 기대감도 커지는 중”이라고 했다.중국 참가단 규모가 큰 만큼 2개의 호텔을 빌려 사용할 가능성도 나오고 있다. 경북도 한 관계자는 “APEC 기간 중국에서 약 400여명이 경주에 오는데 추가 경호 인원까지 고려하면 호텔 한 곳에서 이들을 모두 수용할 수는 없을 것”이라며 “이번주 중에 중국 측이 지역 호텔을 방문해 실사를 진행할 예정이지만 중국이 내거는 까다로운 조건을 맞출 곳이 있을지는 지켜봐야 한다”고 설명했다.앞서 중국이 경주지역 호텔을 물색하면서 방탄유리 교체 및 리모델링 공사 금지 등 조건을 내걸어 일부 호텔은 난색을 표한 것으로 알려졌다.경주 김형엽 기자