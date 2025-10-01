홍대·명동·성수에 ‘젊은 유커’ 빼곡… “기다리던 큰손 왔다”

무비자 입국 中관광객 ‘서울병’ 앓이

2025-10-01

“샤오홍슈(중국 소셜미디어)에 ‘성수동에서 사야 하는 잇템’이라고 나와요. 그래서 자유 일정 시간에 여기 왔어요.”30일 서울 성동구 성수동의 한 화장품 매장 앞에서 만난 중국인 판(25)은 양쪽 팔에 몇 개씩 건 쇼핑 봉투를 보여 주며 이렇게 말했다. 판은 한국어와 영어 모두 서툴렀지만 번역기를 써 가면서 ‘성수동이 중국에서 얼마나 유명한지’를 설명했다. 매장에 들어가기 위해 줄을 선 이들은 20여명이었는데, 대부분 20~30대 중국인 여성이었다. 이들은 하나같이 휴대전화로 중국의 인스타그램인 샤오홍슈, 틱톡 등에서 ‘쇼핑 추천 목록’을 뒤져 보고 있었다.성수동의 한 카페에서 만난 리타(38)도 “서울은 교통이 너무 잘돼 있어서 카페를 돌아다니기도 좋고 쇼핑하기도 좋다”면서 “특히 요즘 샤오홍슈에서는 쇼핑 명소로 성수동과 한남동을 추천하는 글이 많아서 이번에 두 곳 다 들렀다”고 말했다.지난 29일부터 내년 6월 30일까지 국내외 전담여행사가 모객한 3인 이상 중국인 단체 관광객은 비자 없이 15일간 국내 관광을 할 수 있다. 한국을 찾은 중국인 관광객은 2023년 202만명, 지난해 460만명에서 올해는 8월까지 373만명으로 집계됐다. 무비자 관광으로 중국인 관광객이 많아질 것으로 예상되는 가운데 서울, 경기 가평, 제주 등 전국 각지에서 ‘유커 특수’에 대한 기대도 커지고 있다.실제로 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 시행 이튿날인 이날 성수동을 비롯한 명동, 홍대입구 등에는 들뜬 표정을 한 중국인 관광객의 발길이 이어졌다. 특히 재방문 욕구가 크게 높아진다는 취지에서 향수병에 빗대 ‘서울병’이라는 유행어가 생겼을 정도로 20~30대 중국인 관광객이 눈에 띄게 많았다.최근 새롭게 쇼핑 성지로 떠오르는 성수동, K팝이나 공연 등 한국 문화를 즐길 수 있는 홍대 일대에는 20~30대 젊은 중국인 관광객이 많았다. 전통적인 관광 명소이자 패키지 관광의 필수 코스인 명동은 노점상에서 길거리 음식을 먹거나 쇼핑을 즐기는 가족 단위 관광객이 대부분이었다.여행업계 관계자는 “기본적으로 경복궁과 명동이 패키지 관광 일정에 포함돼 있지만 자유 일정 시간에는 성수동, 강남 가로수길, 홍대 등을 가는 관광객이 많다”며 “요즘은 공연 관람부터 한국 음식 문화 체험, 커버댄스 실습과 같은 체험 일정을 추가하기도 한다”고 설명했다.명동과 경복궁, 광화문 일대는 패키지 관광을 온 중국인으로 붐볐다. 2박 3일 일정으로 한국을 들렀다는 리우(31)는 명동의 생활용품 매장 앞에서 30분째 줄을 서서 기다리고 있었다. 그는 “노점상에서 산 떡볶이가 너무 맛있었다”며 연신 ‘하오츠’(맛있다는 의미의 중국어)를 외쳤다. 아내와 함께 한국을 찾았다는 양이(35)는 “‘치맥’을 먹어 봤는데 맛있어서 조만간 또 한국에 오고 싶다. 한국 화장품도 유명해서 최대한 많이 사 가려 한다”면서 “무비자라 앞으로 더 자주 올 것 같다”고 했다. 그의 손에는 인근 올리브영 매장에서 ‘싹쓸이’한 마스크팩과 크림류 화장품이 가득 담겨 있었다.이날 지하철 홍대입구역 앞에도 중국어로 ‘한국 방문을 환영한다’고 적힌 대형 관광버스들이 줄지어 서 있었다. 홍대 일대는 K팝 등 한국 문화에 대한 관심이 높아지면서 주로 젊은 중국인이 자주 찾는다고 한다. 홍대의 한 쇼핑몰에 있는 K팝 매장 앞에서 만난 우민쥔(25), 양지유(25)는 아이돌 그룹 ‘트와이스’의 앨범을 이리저리 살펴보고 있었다. “세븐틴, 제로베이스원, 슈퍼주니어 앨범도 보고 싶다”던 이들은 여러 아이돌 그룹의 응원봉을 쇼핑백에 담고서도 한참 동안 매장에서 떠나지 못했다.전문가들은 이번 무비자 단체 관광 정책으로 평소 한국을 많이 찾는 청년층 외에 ‘패키지 여행’을 선호하는 중장년층이나 가족 단위 관광객의 유입이 늘어날 것으로 내다봤다. 김남조 한양대 관광학부 교수는 “그간 20~30대가 개별로 자유여행을 온 경우는 많았지만 가족 단위나 중년층 이상의 관광객은 많지 않았다”며 “이번 정책으로 중국인 관광객이 100만명 정도는 더 유입될 것으로 보인다”고 말했다.이진석 한국여행업협회장은 “중국인 관광객이 늘어나 국내 유통업이나 숙박업을 비롯해 지역 상권 등에 활기를 불어넣을 것으로 보인다”면서도 “다만 최근 잇따르는 ‘반중·혐중 집회’가 심화되면 관광객 유치에 지장을 줄 수도 있다”고 했다. 실제 이날도 중국인 무비자 관광객을 상대로 칼부림을 예고한 것으로 추정되는 글이 올라와 서울 은평경찰서가 작성자 추적에 나섰다.박상연·김우진·반영윤·박효준 기자