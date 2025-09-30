사회 [포토] 강릉 가뭄 끝…남은 생수 배부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/30/20250930800006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 16:39 입력 2025-09-30 14:21 1/ 5 이미지 확대 강릉 가뭄 끝…남은 생수 배부30일 강원 강릉시 강릉아레나 주차장에서 시 관계자들이 지난 가뭄 재난사태 때 기부받은 생수를 소상공인과 사회복지시설 등에 배부하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 강릉 가뭄 끝…남은 생수 배부30일 강원 강릉시 강릉아레나 주차장에서 시 관계자들이 지난 가뭄 재난사태 때 기부받은 생수를 소상공인과 사회복지시설 등에 배부하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 강릉시 가뭄 끝, 기부받아 남은 생수 소상공인 등에 배부30일 강원 강릉시 강릉아레나 주차장에서 시 관계자들이 지난 가뭄 재난사태 때 기부받은 생수를 소상공인과 사회복지시설 등에 배부하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 강릉 가뭄 끝…남은 생수 배부30일 강원 강릉시 강릉아레나 주차장에서 시 관계자들이 지난 가뭄 재난사태 때 기부받은 생수를 소상공인과 사회복지시설 등에 배부하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 극한의 강릉 가뭄이 남긴 흔적30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 때 시민들이 먹고 버린 생수 페트병이 산더미처럼 쌓여 있다. 이곳에는 매일 3t가량의 생수 페트병이 들어오고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 30일 강원 강릉시 강릉아레나 주차장에서 시 관계자들이 지난 가뭄 재난사태 때 기부받은 생수를 소상공인과 사회복지시설 등에 배부하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지