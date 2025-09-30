사회 [포토] 케데헌 체험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/30/20250930800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 14:06 입력 2025-09-30 14:06 1/ 5 이미지 확대 케이팝 데몬 헌터스 테마존 체험하는 어린이들30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 어린이들이 체험을 하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 찰칵30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 관람객들이 사진을 찍고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 찰칵30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 관람객들이 사진을 찍고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 찰칵30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 관람객들이 사진을 찍고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 우리가 ‘케이팝 데몬 헌터스’30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 어린이들이 포즈를 취하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 30일 경기도 용인시 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 어린이들이 체험을 하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지