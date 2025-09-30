남부발전-GS칼텍스 기술교류 업무협약, 무탄소 에너지시대 새 이정표 전망

이미지 확대 한국남부발전, GS칼텍스와 발전연료설비 핵심기술 교류 업무협약 체결_. 한국남부발전 제공

한국남부발전은 30일 GS칼텍스 여수공장에서 미래 핵심기술 확보를 위한 기술교류 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 국내 대표 발전 공기업과 민간 정유화학 기업이 각자의 전문성을 결합하여 에너지 전환 시대를 함께 선도한다는 점에서 의미가 크다. 이종(異種) 산업 간의 벽을 허문 상생 협력 모델로, 국가 온실가스 감축 목표 달성에 기여할 것으로 남부발전은 설명했다.협약에 따라 남부발전은 다년간 축적해 온 가스터빈의 안정적·고효율 운영 노하우를 GS칼텍스에 공유한다. 이를 통해 GS칼텍스는 자체 발전설비의 효율을 극대화할 수 있게 된다.GS칼텍스는 남부발전이 추진 중인 ‘무탄소 연료 혼소 발전’이 조기에 안정화될 수 있도록 설비 관리기술을 지원한다. ‘무탄소 혼소 발전’이란 기존 연료에 수소, 암모니아 등 탄소 배출이 없는 친환경 연료를 섞어 발전하는 차세대 기술이다.나아가 양사는 세계적인 기술 동향에 발맞춰 무탄소 발전을 위한 핵심기술을 지속적으로 교류하고, 각 사의 전문 인력을 통한 기술지원과 교육도 상호 지원하기로 약속했다.이번 협약은 단순한 기술 교류를 넘어, 대한민국 에너지 산업의 두 축이 만나 무탄소 에너지 시대의 새로운 청사진을 그리는 중요한 이정표가 될 전망이다. 협약에 서명한 양사는 탄소중립 실현을 위한 활발한 기술 교류와 공동의 성장을 위해 노력할 것을 강조했다.구형모 기자