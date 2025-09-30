사회 울산 빌라 화재… 50대 여성 1명 숨져 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/30/20250930500114 URL 복사 댓글 0 박정훈 기자 수정 2025-09-30 13:35 입력 2025-09-30 13:35 이미지 확대 30일 오전 11시쯤 울산 중구의 한 빌라에서 불이 났다. 화재가 발생한 빌라 5층 내부. 울산소방본부 제공 30일 오전 11시쯤 울산 중구의 한 빌라 5층에서 불이 났다. 소방 당국은 소방 차량 19대를 동원해 화재 발생 40분 만에 진화됐다. 불이 난 집 안에서는 50대 여성 1명이 숨진 채 발견됐다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 사망 경위를 조사하고 있다.울산 박정훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지