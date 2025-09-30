울산 빌라 화재… 50대 여성 1명 숨져

이미지 확대 30일 오전 11시쯤 울산 중구의 한 빌라에서 불이 났다. 화재가 발생한 빌라 5층 내부. 울산소방본부 제공

30일 오전 11시쯤 울산 중구의 한 빌라 5층에서 불이 났다.소방 당국은 소방 차량 19대를 동원해 화재 발생 40분 만에 진화됐다. 불이 난 집 안에서는 50대 여성 1명이 숨진 채 발견됐다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 사망 경위를 조사하고 있다.울산 박정훈 기자