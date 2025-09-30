부산, 명절 앞둔 농산물 잔류농약 검사 결과 99.2% ‘적합’

이미지 확대 추석 대목 맞은 농산물도매시장 추석을 앞둔 24일 부산 해운대구 반여농산물도매시장 모습. 뉴시스

부산시 보건환경연구원은 추석을 앞두고 엄궁·반여농산물도매시장에 반입된 명절 다소비 농산물 128건에 대한 잔류농약 안전성 검사를 실시한 결과, 99.2%가 허용 기준에 적합했다고 30일 밝혔다.검사 대상은 지난 9~22일 엄궁 및 반여 농산물도매시장에 출하된 제수용 및 선물용 농산물 128건이다. 품목별로는 ▲채소류 92건 ▲과일류 33건 ▲서류(고구마) 2건 ▲견과종실류(땅콩) 1건 등이다.잔류농약이 허용 기준치를 초과해 부적합 판정을 받은 농산물은 상추(채소류) 1건으로, 채소류 92건 중 부적합률은 1.1%다..기준치를 초과한 잔류농약은 살충제 성분으로 포레이트(토양 해충 방제에 사용되는 유기인계 살충제) 1종이다.연구원은 부적합 판정을 받은 농산물을 도매시장관리사업소 등 관할 행정기관에 통보해 농산물 생산자에 대한 행정 처분을 의뢰했다.이용주 시 보건환경연구원장은 “앞으로도 김장철 등 특정품목 수요가 많은 시기, 기획 수거·검사를 통해 안전한 농산물이 공급되도록 지속 관리하겠다”고 말했다.구형모 기자