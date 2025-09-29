향응접대 vs 사적만남...충북교육감 골프회동 진실공방

윤건영 충북도교육감이 골프와 식사 등 향응을 받았다는 의혹이 제기됐다.
윤 교육감은 골프 친 사실은 인정하지만 문제 될 일을 하지 않았다며 맞서고 있다.
박진희 충북도의원은 29일 기자회견을 갖고 “지난 5월 11일 윤 교육감이 세종의 한 골프장에서 윤현우 충북체육회장과 골프를 쳤다”며 “윤 교육감은 골프를 치기 전 골프장 내 식당에서 윤 회장 일행과 12만원짜리 매운탕으로 식사도 했다”고 밝혔다.
이어 “윤 교육감은 이날 교육청 정무비서가 운전하는 개인차량을 이용해 골프장에 왔는데, 이 차량에는 윤 회장이 제공한 과일 상자가 실렸다”며 “골프장 비용 120만원은 윤 회장이 운영하는 건설회사 직원이 회사 법인카드로 결제했다”고 주장했다.
박 도의원은 “라운딩이 끝나고 윤 교육감은 강서동의 한 식당으로 옮겨 한우와 술을 즐겼고, 식대 역시 윤 회장이 건설사 법인카드로 해결했다”며 “윤 회장 건설사는 충북교육청과 공사 계약 관계를 맺고 있어 이날 만남은 사적 만남이 아니다”라고 지적했다.
박 도의원은 “국민권익위원회에 골프접대 신고가 접수돼 사건을 넘겨받은 검찰이 청탁금지법 위반 여부 등을 확인중에 있다”며 “수사기관은 엄정한 수사로 진실을 밝혀달라”고 촉구했다.
이에 윤 교육감은 입장문을 통해 “윤회장과는 사적인 친분 관계로 골프를 쳤다”며 “골프비용은 현금으로 부담한 것으로 기억한다”고 해명했다.
이어 “법적으로 문제가 될 처신을 하지 않았다”며 “윤 회장 건설사와 충북교육청 관계기관이 올해 한 공사계약은 단 한 건도 없다”고 했다.
청주 남인우 기자
