100만명 사로잡은 청송사과, 올해도 온라인·오프라인 동시 축제

경북 청송군은 29일부터 포털사이트 다음(daum)을 통해 오는 11월 2일까지 ‘제19회 청송사과축제’ 온라인 축제를 개최한다고 밝혔다.온라인 축제는 청송 주요 관광지 및 사과축제를 홍보하는 동시에 ▲꿀잼-사과난타 ▲도전-사과선별로또 등 대표 프로그램을 온라인 게임으로 구성해 남녀노소 누구나 시공간 제약없이 즐길 수 있도록 했다. 참여 방법은 포털사이트 다음에서 ‘청송’, ‘청송군’, ‘청송사과’, ‘청송사과축제’ 등을 검색하면 접속할 수 있다.오프라인 축제는 10월 29일부터 11월 2일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다. 행사 기간 동안 청송사과 퍼레이드, 청송사과 꽃줄엮기 전국대회, 청송 골든벨, 사과방망이 체험 등 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 또한 전시·판매·체험 부스와 함께 ‘헬로콘서트 좋은날’, ‘세계유교문화축전’ 등 다채로운 공연도 마련된다.윤경희 청송군수는 “지난해 온라인 축제는 100만 명이 넘는 참여자를 기록하며 큰 호응을 얻었다”면서 “온라인으로 청송사과축제를 먼저 즐기시고, 오프라인 축제장에도 방문해 풍성한 볼거리와 체험을 만끽하시길 바란다”고 말했다.청송 김상화 기자