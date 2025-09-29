대전 국정자원 화재 원인 규명 속도…현장 관계자 조사·CCTV 분석도

화재 현장 관계자와 국정자원 직원 등 조사 계획

발화 지점과 발화 원인 등 확인위해 정밀 감정도

이미지 확대 수조에 담긴 리튬이온 배터리 국가정보자원관리원(국정자원) 화재의 원인으로 지목되는 무정전 전원 장치(UPS)용 리튬이온 배터리가 잔류 전기를 빼기 위해 임시로 만들어진 소화 수조에 담겨 있다. 대전 뉴스1

정부 전산망 마비를 불러온 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 원인을 조사하는 경찰이 29일 현장 관계자들을 상대로 사실관계를 파악하는 데 수사력을 집중하고 있다. 현장에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상도 확보해 정밀 분석에 들어갔다. 이날 취임한 최주원 대전경찰청장은 “사실관계를 명확히 파악한 뒤 전문가 검증을 거쳐 국민이 수긍할 수 있는 결과를 내도록 하겠다”고 밝혔다.29일 대전 경찰에 따르면 20여명 규모의 전담 수사팀은 당시 전산실에 있었던 작업자 7명에 대한 1차 조사를 진행했다. 배터리 이전과 관련된 업체 관계자들로, 국정자원 관계자에 대한 조사도 진행할 계획이다. 다만 경찰은 당시 현장에 있었던 것으로 알려진 13명에 대한 사실관계 확인이 필요하다고 덧붙였다. 작업자 간 진술이 다른 부분도 있어 계약 관계 및 장비 사용 여부 등에 대한 추가 조사가 불가피해졌다.경찰은 전산실 CCTV 영상도 확보해 분석 중이다. CCTV에는 불이 나기 전후의 전반적인 영상이 담겨 있으나 정확한 발화지점이나 발화 원인 등을 확인할 수 있는 화면도 없는 것으로 전해졌다.작업자 중 아르바이트생 고용 의혹과 관련해 김용일 전담수사팀장은 “확인한 사람은 다 자격증을 보유했다. 다른 작업자에 대해서도 추가 확인 중”이라고만 밝혔다.한편 경찰은 발화지점으로 추정되는 지점에 있던 6개 배터리를 확보해 안정화 작업을 거쳐 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하기로 했다. 작업 당시 배터리 전원을 끄고 진행했는지도 확인할 수 없어 정밀 분석이 필요한 상황이다. 또 국정자원에서 배터리 등 사업 관련 자료를 제출받고 이날 오전 3번째 추가 감식을 진행했다.대전 박승기 기자