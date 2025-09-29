대한매일상회 바로가기
부산시 ‘중앙아시아무역사절단’... 550만달러 계약 달성

구형모 기자
수정 2025-09-29 10:39
입력 2025-09-29 10:39
이미지 확대
카자흐스탄 알마티 수출상담회 현장사진. 부산시 제공.2025.9.16
카자흐스탄 알마티 수출상담회 현장사진. 부산시 제공.2025.9.16


부산시와 부산경제진흥원은 지난 15일부터 20일까지 카자흐스탄 알마티와 우즈베키스탄 타슈켄트에 중앙아시아 무역사절단을 파견해 총 550만 달러의 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

무역사절단은 중고 굴착기, 밸브류, 화장품, 기능성 의류, 의료 보조기기 등 다양한 품목을 보유한 지역 중소기업 8곳으로 구성됐다.

16일 알마티, 18일 타슈켄트에서 현지 구매자와 수출 상담회를 열었다.

동광무역상사는 카자흐스탄 대표 식품기업인 신라인(Shin-Line) 그룹과 50만 달러 규모의 냉장 운반 보관 유통망 사업 업무협약을 체결했다.

치과용 임플란트 업체 덴큐임플란트는 현지 구매자와 100만 달러 규모의 수출 업무협약을 체결하는 등 총 550만 달러의 계약 성과를 냈다.

사절단 참가 기업은 부산글로벌도시재단이 주관하는 ‘부산-알마티 미래전략 세미나’에 참여해 양 지역 교류 현황을 공유하고 현지 기관·기업과의 교류 기회를 가졌다.


부산시는 이번 성과가 지난 8월 부산시의회와 알마티시의회의 우호 교류 협약을 계기로 이뤄졌다고 말했다.

구형모 기자
